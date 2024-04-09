شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اليمني يؤكد ضرورة إحلال السلام في بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني ضرورة إحلال السلام في اليمن وأن يصب في مصلحة اليمنيين ويساهم بإيقاف الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية ورفع حصارها المفروض على الطرق ومدينة تعز ووقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.



وقال البركاني - خلال استقباله السفيرة الهولندية لدى اليمن جاميت سيبين ، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية إن التجارب المريرة مع مليشيات الحوثي الارهابية بتعنتها ونكثها للعهود والمواثيق، تثبت ان الحل الأجدى يتمثل بدعم القوات الشرعية بالقدرات النوعية لاستعادة مؤسسات الدولة، واستكمال التحرير في ظل استمرار تهريب الاسلحة الايرانية الى المليشيات بشكل دائم ومستمر.



وأشار الى أهمية انتقال تدخلات المانحين و شركاء التنمية من التدخلات الإغاثية الى مشاريع التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.



من جانبها ، جددت السفيرة الهولندية وقوف بلادها مع وحدة اليمن ودعمها الحكومة الشرعية وجهودها المبذولة لاستعادة الدولة، والاستمرار في دعم البناء المؤسسي لأجهزة الدولة، وتحسين الوصول للخدمات الأساسية، ودعم عملية تحقيق الاستقرار في اليمن.