شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: استشهاد 153 فلسطينيًا وإصابة 60 آخرين خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 153 فلسطينيًا وأصابت 60 آخرين بالقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع لـ33 ألفًا و360 شهيدًا، و75 ألفًا و993 مُصابًا؛ علمًا بأن هذه الأرقام لا تتضمن المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات الذين لم يتسن الوصول إليهم.