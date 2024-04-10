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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة إلى 33360 شهيدًا

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واس - غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة إلى 33360 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 186 على التوالي إلى 33360 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75993جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 153 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 60 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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