شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الصين وروسيا يبحثان الصراع الفلسطينى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الصينى وانج يى، الثلاثاء فى بكين، مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، الأزمة الأوكرانية الروسية، والصراع الفلسطينى الإسرائيلى، والوضع فى منطقة آسيا-الباسيفيك، بالإضافة إلى قضايا دولية وإقليمية أخرى محل اهتمام مشترك.

وأعرب الوزيران عن أملهما فى تعزيز التعاون العملى بين البلدين فى مختلف المجالات، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقدم وانج التهنئة إلى الرئيس الروسى بوتين بمناسبة إعادة انتخابه، مشيرا إلى أن الصين ستواصل دعم تنمية روسيا ونهوضها فى ظل قيادة الرئيس بوتين، فضلا عن دعم الاختيار المستقل لمسار التنمية الذى أقره الشعب الروسى، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تمثل قيمة لا يمكن الاستغناء عنها من أجل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجى العالمى، وأن الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها هو الخيار الطبيعى للدولتين الجارتين الكبيرتين، ويخدم المصالح الأساسية للشعبين.

وأعرب وانج عن استعداد الصين للعمل مع روسيا بموجب التوافق الذى توصل إليه رئيسا البلدين من أجل تعزيز التضافر بين خطط التنمية فى البلدين، ودعم التعاون العملى فى مختلف المجالات.

من جهته، أشار لافروف، إلى أن العلاقات بين روسيا والصين تستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون المتكافئ والحوار الجدير بالثقة، مشددا على التزام روسيا بمبدأ صين واحدة، ورغبتها فى العمل مع الصين للحفاظ على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى، وتعميق التعاون العملى فى الاقتصاد والتجارة ومجالات أخرى.

وأكد لافروف دعم روسيا لمبادرة الأمن العالمى، واستعدادها لتعميق التعاون مع الصين عبر المنصات متعددة الأطراف لتعزيز إقامة نظام دولى أكثر عدلا وديمقراطية.