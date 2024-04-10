شكرا لقرائتكم خبر عن معربًا عن تقديره العميق.. "سوناك" يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، هنأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم المسلمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.
ونوه "سوناك" بدور المسلمين في بلاده، معرباً عن تقديره العميق لإسهاماتهم المتنوعة في مختلف القطاعات، وتفانيهم في الأعمال الخيرية.
وستستمر عروض الألعاب النارية لمدة يومين عند الساعة التاسعة مساءً، في منطقة سكوير في بوليفارد سيتي، ومدينة الخبر في برج المياه الواقع في الكورنيش، ومدينة جدة في البروميناد.
وفي الباحة تنطلق من منتزه الأمير حسام، وفي مدينة جازان بممشى الكورنيش الشمالي، وفي نجران بجوار مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.
ونوه "سوناك" بدور المسلمين في بلاده، معرباً عن تقديره العميق لإسهاماتهم المتنوعة في مختلف القطاعات، وتفانيهم في الأعمال الخيرية.
احتفالات السعودية بعيد الفطرمن جهة أخرى كانت الهيئة العامة للترفيه (GEA) حددت مناطق انطلاق الألعاب النارية في أول أيام عيد الفطر المبارك بالمملكة.
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الألعاب الناريةأيضا ستشمل مدينة حائل خلف منتزه السلام، والمدينة المنورة مقابل العالية مول، وتبوك بوادي الضبعان، والحدود الشمالية في أرض خلف برج عرعر، وفي بريدة من منتزه الملك عبدالله الوطني.
وفي الباحة تنطلق من منتزه الأمير حسام، وفي مدينة جازان بممشى الكورنيش الشمالي، وفي نجران بجوار مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.