شكرا لقرائتكم خبر عن من الخليج للمغرب.. كيف تحتفل الشعوب العربية بعيد الفطر؟ والان نبدء بالتفاصيل



ويتفق المسلمون على الاحتفال بالعيد وسط أجواء من البهجة والفرحة، وإن اختلفت بعض التفاصيل في تلك الاحتفالات من بلد لآخر حسب العادات والتقاليد.

عادات عربية للعيد في كل منطقة من مناطق المملكة العربية

وترتسم على محياهم ملامح السعادة والسرور ممزوجة بأجواء الفرح والبهجة، ويتبادلون التهاني والتبريكات، إلى جانب تبادل الهدايا وتوزيع الحلويات على الأطفال، والتقاط الصور التذكارية لتوثيق هذه المناسبة السعيدة، وحفظها في أرشيف العائلة، لتصبح ذكرى سارة مع مرور السنين.

وابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة تخرج العائلات مع أطفالها إلى الحدائق العامة، والواجهات البحرية، ومدن الألعاب، والأسواق الشعبية، والمجمعات التجارية، لقضاء أوقات عائلية مليئة بالمتعة والمرح والسعادة.

وفي المغرب يرتبط عيد الفطر بعادات وطقوس ينفرد بها عن باقي البلدان العربية، فعلى مستوى اللباس يحرص المغاربة بمختلف أعمارهم على ارتداء الزي المغربي التقليدي المتمثل في الجلابة والجبادور والكندورة، سواء للرجال أو للنساء.

وبعد صلاة العيد تجتمع العائلات على مائدة الإفطار الصباحية التي تزدان بمختلف الحلويات المغربية

إلى جانب الشاي المغربي، ويحرص المغاربة على مشاركة أطباق الحلوى المشكلة خلال هذه المناسبة مع الجيران أو عند تبادل الزيارات العائلية.



وفي مصر، يبدأ الاحتفال بعيد الفطر بصلاة العيد فتذهب الأسر كبارها مع صغارها إلى الأماكن المجهزة لصلاة العيد، وبعد الانتهاء من الصلاة يهنئون بعضهم، ثم تأتي وجبة الإفطار العائلية التي يجتمع حولها الآباء والأمهات في بيت الجد والجدة ومن ثم يخرجون لزيارة الأقارب والأصدقاء للتهنئة بالعيد.

ومن ضمن احتفالات المصريين بعيد الفطر المأكولات التي يفضلون تناولها وأبرزها: الكحك والبكسويت



وفي العراق للعيد عادات وطقوس شعبية، فتتناول أغلب العائلات الفطور الصباحي، ومن التقاليد التي يحرص العراقيون على القيام بها في عيد الفطر زيارة بيت العائلة أو بيت الوالدين وهو أول بيت يزوره العراقيون حيث يتناولون حلوى (الكليجة)، ثم يجتمعون على مائدة الغداء لتناول أكلة الدولمة، ومن ثم ينطلقون لتقديم المعايدة للأقارب

وللعيد في الأردن نكهة مختلفة فمن أهم تقاليده اجتماع العائلات غالباً في منزل كبير العائلة، وذلك بعد أدائهم صلاة العيد في المساجد، ثم تستمر الزيارات لتهنئة الأقارب وخصوصاً الأم والأخوات والخالات والعمات، إضافة إلى الجيران بمناسبة العيد.

ويزداد في العيد الإقبال على الطبق الرئيسي لدى الأردنيين وهو المنسف، حيث تجتمع العائلة على الغداء لتناول طبقهم المميز. مواعيد عيد الفطر فيما تحتفل أغلب الدول الإسلامية بعيد الفطر اليوم الأربعاء، ومن بينها السعودية ومصر والإمارات وإندونيسيا، فإن دولًا احتفلت به أمس وهي النيجر ومالي.

وحددت دول أول أيام العيد بيوم الخميس الموافق 11 إبريل 2024، وهي بنغلادش وبرونواي. الدمام - شريف احمد - من مشارق الأرض لمغاربها يحتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك الذي يعد يوم فرحة وبهجة للكبار والصغار.ويتفق المسلمون على الاحتفال بالعيد وسط أجواء من البهجة والفرحة، وإن اختلفت بعض التفاصيل في تلك الاحتفالات من بلد لآخر حسب العادات والتقاليد.للعيد في كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية أشكال متعددة من العادات والتقاليد الموروثة، لكن تظل السمة العامة هي اجتماع أفراد العائلة أو الأسرة من أبناء وأحفاد في منزل الأب أو الجد الأكبر لأفراد هذه العائلة.وترتسم على محياهم ملامح السعادة والسرور ممزوجة بأجواء الفرح والبهجة، ويتبادلون التهاني والتبريكات، إلى جانب تبادل الهدايا وتوزيع الحلويات على الأطفال، والتقاط الصور التذكارية لتوثيق هذه المناسبة السعيدة، وحفظها في أرشيف العائلة، لتصبح ذكرى سارة مع مرور السنين.وابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة تخرج العائلات مع أطفالها إلى الحدائق العامة، والواجهات البحرية، ومدن الألعاب، والأسواق الشعبية، والمجمعات التجارية، لقضاء أوقات عائلية مليئة بالمتعة والمرح والسعادة.وفي المغرب يرتبط عيد الفطر بعادات وطقوس ينفرد بها عن باقي البلدان العربية، فعلى مستوى اللباس يحرص المغاربة بمختلف أعمارهم على ارتداء الزي المغربي التقليدي المتمثل في الجلابة والجبادور والكندورة، سواء للرجال أو للنساء.وبعد صلاة العيد تجتمع العائلات على مائدة الإفطار الصباحية التي تزدان بمختلف الحلويات المغربيةإلى جانب الشاي المغربي، ويحرص المغاربة على مشاركة أطباق الحلوى المشكلة خلال هذه المناسبة مع الجيران أو عند تبادل الزيارات العائلية.وفي مصر، يبدأ الاحتفال بعيد الفطر بصلاة العيد فتذهب الأسر كبارها مع صغارها إلى الأماكن المجهزة لصلاة العيد، وبعد الانتهاء من الصلاة يهنئون بعضهم، ثم تأتي وجبة الإفطار العائلية التي يجتمع حولها الآباء والأمهات في بيت الجد والجدة ومن ثم يخرجون لزيارة الأقارب والأصدقاء للتهنئة بالعيد.ومن ضمن احتفالات المصريين بعيد الفطر المأكولات التي يفضلون تناولها وأبرزها: الكحك والبكسويتوفي العراق للعيد عادات وطقوس شعبية، فتتناول أغلب العائلات الفطور الصباحي، ومن التقاليد التي يحرص العراقيون على القيام بها في عيد الفطر زيارة بيت العائلة أو بيت الوالدين وهو أول بيت يزوره العراقيون حيث يتناولون حلوى (الكليجة)، ثم يجتمعون على مائدة الغداء لتناول أكلة الدولمة، ومن ثم ينطلقون لتقديم المعايدة للأقاربوللعيد في الأردن نكهة مختلفة فمن أهم تقاليده اجتماع العائلات غالباً في منزل كبير العائلة، وذلك بعد أدائهم صلاة العيد في المساجد، ثم تستمر الزيارات لتهنئة الأقارب وخصوصاً الأم والأخوات والخالات والعمات، إضافة إلى الجيران بمناسبة العيد.ويزداد في العيد الإقبال على الطبق الرئيسي لدى الأردنيين وهو المنسف، حيث تجتمع العائلة على الغداء لتناول طبقهم المميز.فيما تحتفل أغلب الدول الإسلامية بعيد الفطر اليوم الأربعاء، ومن بينها السعودية ومصر والإمارات وإندونيسيا، فإن دولًا احتفلت به أمس وهي النيجر ومالي.وحددت دول أول أيام العيد بيوم الخميس الموافق 11 إبريل 2024، وهي بنغلادش وبرونواي.