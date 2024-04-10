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العاهل المغربى يصدر عفوا عن 2079 شخصا بمناسبة عيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا عن 2079 شخصا منهم معتقلون وموجودون في حالة سراح، ومحكوم عليهم من مختلف المحاكم المغربية.

وأوضحت وزارة العدل المغربية في بيان الثلاثاء أن عدد من شملهم أمر العفو الملكي من الموجودين في حالة اعتقال بلغ 1809 نزلاء، فيما بلغ عدد من شملهم أمر العفو الملكي من الموجودين في حالة سراح 270 شخصا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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