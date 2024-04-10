شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يصدر عفوا عن 2079 شخصا بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا عن 2079 شخصا منهم معتقلون وموجودون في حالة سراح، ومحكوم عليهم من مختلف المحاكم المغربية.

وأوضحت وزارة العدل المغربية في بيان الثلاثاء أن عدد من شملهم أمر العفو الملكي من الموجودين في حالة اعتقال بلغ 1809 نزلاء، فيما بلغ عدد من شملهم أمر العفو الملكي من الموجودين في حالة سراح 270 شخصا.