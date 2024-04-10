شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى كافة محافظات المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى مئات الآلاف من المصلين الأردنيين، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك في كافة محافظات المملكة، التي حددتها وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية.

وحرص الأردنيون على أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات، رغم ظروف الطقس السيئة التي تتعرض لها المملكة منذ الساعات الأولى من ليلة العيد، حيث يضرب الأردن منخفض جوي محمل بالأمطار الغزيرة وشدة الرياح.

وألقى وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، خطبة العيد في مسجد الحسيني بالعاصمة الأردنية عمان، في حضور المئات من المصليين، داعيا إلى المحافظة على العبادات التي حرص المصلين على أدائها خلال شهر رمضان المعظم والاستمرار بالالتزام بتلك العبادات والابتعاد عن المعاصي.

وقال الخلايلة إن عيد الفطر المبارك يأتي بعد أداء ركن من أهم أركان الإسلام هو ركن الصيام خلال شهر رمضان المعظم، والذي نزل في القرآن الكريم مخاطبا المسلمين بصوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مؤكدا أن الحرص على استمرار العبادات وتجنب المعاصي علامة من علامات الإيمان وقبول الصيام.

وأضاف أن يوم عيد الفطر مدعاة للفرح وإدخال السرور إلى القلوب، مؤكدا أنه في مثل هذه الأيام المباركة نستذكر الأقصى المبارك الذي كان وسيبقى في قلوبنا جميعا، ومكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في قلوبنا جميعا، والتي تحظى برعاية هاشمية.

ودعا الخلايلة إلى صلة الرحم وتفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله- عز وجل- بالتراحم بين أبناء المجتمع الواحد في مثل هذه الأيام المباركة من عيد الفطر المبارك، وإخراج صدقة الفطر، مشيرا إلى فضائل التسامح بين الناس ولا سيما في هذا العيد المبارك.

وقدم وزير الأوقاف الأردني التهنئة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني والأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة التي تأتي بعد إتمام فريضة الصيام.