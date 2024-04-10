شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: طلبنا من إسرائيل عدم القيام بأى عمل عسكرى فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميجيل بوينو، إن الاتحاد طلب من إسرائيل عدم القيام بعمل عسكري في رفح.

وأضاف بوينو في تصريحات خاصة لقناة سكاي نيوز عربية، أن أي عملية في رفح الفلسطينية من شأنه تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

وأوضح بوينو أن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية لعملية برية محتملة في رفح وشدد على أن المدنيين يدفعون أغلى ثمن في هذه الحرب.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الأولوية الأولى على ضرورة الإفراج عن الرهائن وإنهاء معاناة المدنيين في غزة وحولها وضرورة توسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.