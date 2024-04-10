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جموع المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالحرمين الشريفين

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القاهرة - سامية سيد - أدى جموع المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، صلاة عيد الفطر المبارك وسط أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالبهجة والأمان والطمأنينة.


وذكرت وكالة الأنباء ، اليوم الأربعاء، أن المستشار بالديوان الملكي السعودي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، أمّ المصلين وأوصاهم بتقوى الله عز وجل، فيما أمّ إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي المصلين في المسجد النبوي وتحدث عن فضل يوم العيد والدين الإسلامي، موصياً المسلمين بتقوى الله عز وجل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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