شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثى تستهدف مدينة مأرب بصاروخ باليستى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت جماعة الحوثي فجر اليوم الأربعاء مدينة مأرب الواقعة شمال شرقي اليمن بصاروخ باليستي.

ونقلت قناة "الفضائية اليمنية" عن مصادر عسكرية أن الصاروخ الحوثي انفجر في سماء المحافظة وسقطت أجزاء منه بمنطقة خالية في بمديرية وادي عبيدة شرقي مأرب.

ولم يتسبب الصاروخ في خسائر مادية أو بشرية، ليكون هذا هو الهجوم الثالث للحوثي خلال الأيام القليلة الماضية.