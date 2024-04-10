شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان وتحقيقها لأهدافها، وإنجاز المؤشرات والمستهدفات لكل الأصول والخدمات بالحرمين الشريفين؛ وذلك لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني، أن خطة هذا العام بُنِيَت على عدد من الركائز من أهمها: صياغة نموذج تشغيلي للخدمات الرئيسة، ووضع مستهدف لكل أصل وخدمة تقدّمها الهيئة، وتعزيز الإشراف الميداني والجولات الرقابية، وحوكمة الأعمال والخدمات لرفع جودتها والطاقة التشغيلية لها، وتحفيز الموظفين والموظفات الميدانيين المتميزين؛ وذلك لتحسين تجربة القاصد الكريم، وعكس الصورة الإيجابية لمستوى الخدمات المتميزة التي تقدّمها الدولة "رعاها الله" لخدمة ضيوف الرحمن.

كما عملت الهيئة على تعزيز التكامل والمواءمة مع مختلف الشركاء العاملين في خدمة الحرمين الشريفين وتمكينهم من أداء أدوارهم بشكل فعال.

ومن جهة ثانية، أدى جموع المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، صلاة عيد الفطر المبارك وسط أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالبهجة والأمان والطمأنينة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن المستشار بالديوان الملكي السعودي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، أمّ المصلين وأوصاهم بتقوى الله عز وجل، فيما أمّ إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي المصلين في المسجد النبوي وتحدث عن فضل يوم العيد والدين الإسلامي، موصياً المسلمين بتقوى الله عز وجل.