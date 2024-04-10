شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال ينفذ استهدافات غير مسبوقة بحق المدنيين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ استهدافات غير مسبوقة بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة والنازحين في قطاع غزة يلاقون معاناة كبيرة بسبب منع الاحتلال تدفق المساعدات الإنسانية.

وأضاف رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الفلسطينيين يعانون غياب مقومات الحياة وضعف عمل المؤسسات وتدمير البنية التحتية في غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.