شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى: لن نسلم أمر دولتنا لأى جهة داخلية أو خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن المعركة ضد الميليشيا ستنتهي بانتصار القوات المسلحة والشعب السودانيين، قائلا: "لن نسلم أمر دولتنا لأي جهة داخلية أو خارجية".

وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، أن أي شخص تآمر على الشعب السوداني بالداخل والخارج لن يكون له أي دور في المستقبل في إدارة الدولة وهذه الدولة لن يديرها إلا الذين صمدوا أمام ظلم وانتهاكات الميليشيات.