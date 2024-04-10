شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: بايدن يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لجريمة الإبادة ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن قطاع غزة يستقبل عيد الفطر بمزيد من جرائم الاحتلال واستمرار حرب الإبادة الجماعية وارتفاع أعداد الشهداء، ويواصل الاحتلال قصف المنازل والمؤسسات المدنية وجرائم الإبادة التي آخرها مجـزرة مروعة بحق عائلة بمخيم النصيرات راح ضحيتها 14 شهيدا.

وتحدثت وسائل اعلام فلسطينية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته يمنحان الاحتلال الضوء الأخضر والسلاح والعتاد العسكري في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.