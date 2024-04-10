شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كندا: العيد أقل بهجة بسبب الأزمة الإنسانية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ جاستن ترودو ، رئيس وزراء كندا، المسلمين بعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية في غزة جعلت هذا العيد أقل بهجة.

وقال رئيس وزراء كندا، في تغريدة له، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": بالنسبة للكثيرين، وبسبب الأزمة الإنسانية في غزة، سيكون العيد أقل بهجة مما كان عليه في السنوات الماضية، ومع ذلك، فإن رسالة العيد الخيرية ومساعدة المحتاجين لا تزال على نفس القدر من الأهمية".

وتابع جاستن ترودو :"أتمنى أن يحمل عيد الفطر السلام والبركة لكم ولأحبائكم".