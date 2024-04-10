شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 22 مصابا فلسطينيا عبر رفح ووصول طائرة مساعدات إلى مطار العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عبر ميناء رفح البري اليوم الأربعاء 22 جريحا ومصابا و48 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة.

كما استقبل مطار العريش الدولي اليوم طائرة مساعدات إنسانية قادمة من قطر؛ لصالح الفلسطينيين فى قطاع غزة .

وصرح مصدر مسئول بمطار العريش بأن الطائرة القطرية تحمل 5 أطنان من المواد الاغاثية المقدمة من الهلال الأحمر فى دولة قطر .

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