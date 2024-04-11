شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قبرص يتوقع استئناف إرسال المساعدات لغزة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الأربعاء أن يستأنف إرسال شحنات المساعدات بحرا إلى غزة عبر قبرص قريبا، وذلك بعدما توقفت الأسبوع الماضي عقب مقتل سبعة عمال إغاثة بغارة إسرائليلة في غزة، وذلك حسبما أورد موقع "سيبرس نيوز" الإخباري القبرصي.



ويخزن في قبرص حوالي ألف طن من المساعدات كانت ستصل غزة بالتنسيق مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، والتي علقت عملياتها في غزة في أعقاب مقتل موظفيها بداية أبريل الجاري.