شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق وعاهل الأردن يؤكدان العمل على تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد ، والعاهل الأردنى عبد الله الثانى ، الأربعاء، العمل على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد تلقى اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربين عن أمنياتهما للشعبين العراقى والأردني بالتقدم والازدهار.

وأشار البيان إلى أنه جرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات العميقة التي تجمع البلدين، والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين.