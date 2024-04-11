شكرا لقرائتكم خبر عن سنتكوم: إسقاط 3 مسيرات أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ، إسقاط 3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، فوق خليج عدن والبحر الأحمر.

وأشارت القيادة المركزية، حسبما ذكرت قناة الحرة الأمريكية الخميس، إلى التعامل أيضا مع 8 طائرات مسيرة وتدميرها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

وأضافت أنه لم يعلن عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت، في وقت سابق، أنها دمرت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن.