شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار.. أمريكا تعتزم تقديم تمويل إضافي لإغاثة السودانيين والان نبدء بالتفاصيل

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حرب السودان

الدمام - شريف احمد - قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم تمويلا إضافيا يتجاوز مئة مليون دولار، لإغاثة الشعب السوداني في ظل الصراع الدائر على أراضيه.يأتي ذلك فيما تسعى واشنطن لحشد مزيد من الأموال خلال مؤتمر دولي للمانحين عن الأزمة الإنسانية هذا الشهر.وقال المبعوث الخاص توم بيرييلو، إنه يأمل في أن يعطي الشركاء في أنحاء العالم أولوية أكبر للحرب الأهلية في السودان وأن يشارك المزيد من الدول في مؤتمر للمانحين في باريس يوم 15 إبريل.ويتزامن بدء المؤتمر مع مرور سنة كاملة على اندلاع الصراع، عندما تحول التوتر الذي ظل يعتمل لمدة طويلة إلى قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.وقال بيرييلو: "الاستجابة الدولية ضعيفة للغاية، حصلنا على 5% من المبلغ المطلوب"، مضيفًا أن الولايات المتحدة خصصت بالفعل أكثر من مليار دولار في شكل مساعدات إنسانية للصراع.ودفعت الحرب الملايين إلى الجوع الحاد، وتسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، وأثارت موجات من أعمال القتل والعنف الجنسي على أسس عرقية في منطقة دارفور بغرب السودان.ومنذ بدء الحرب، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع، وشركات كبرى يملكها الجانبان وكيانات أخرى.وقال بيرييلو، إن من غير المرجح أن تُستأنف محادثات السلام في 18 إبريل، وهو التاريخ الذي قال في وقت سابق إن واشنطن تتطلع إليه.