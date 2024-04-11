شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة تقصى الحقائق بالسودان تطالب بوقف القتال وتسهيل إيصال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الأطراف المتحاربة هناك بضرورة الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لملايين الأشخاص، الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وذكرت البعثة- في بيان، اليوم الخميس- أن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعه في 15 أبريل 2023.



وأضافت أن أكثر من ستة ملايين شخص قد نزحوا داخليا في حين فر ما يقارب من مليوني لاجئ إلى البلدان المجاورة في الوقت الذي يحتاج ما يقارب من 24 مليون شخص إلى المساعدات، ويعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد.



وأشارت إلى تحذيرات الجهات الفاعلة في مجال الأمن الغذائي من خطر حدوث مجاعة ولا سيما في أجزاء من إقليم دارفور، وقالت ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" أن محاصيل الحبوب انخفضت بمقدار النصف تقريبا مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع سعر الحبوب ضعفين أو ثلاثة أضعاف في المناطق المتضررة من الحرب.



بدوره.. قال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان محمد شاندي عثمان، إن الوقت قد حان لتتوقف الحرب المدمرة في السودان، داعيا الأطراف المتحاربة إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم.



وشدد على أن الأطراف المتحاربة في السودان ملزمةٌ قانونا بحماية المدنيين، مشيرا إلى أنها لم تبدِ التزاما جادا في هذا الصدد، قائلا إن البعثة تحقق الآن في تقارير مقلقة عن هجمات متكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس.