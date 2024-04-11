شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال 36 مصابا فلسطينيا من غزة و180 شاحنة مساعدات للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عبر ميناء رفح البري اليوم الخميس 36 مصابا و30 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج في مستشفيات الجمهورية.



وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأنه يتم إدخال 375 من حملة الإقامات و 133 من حملة الجوازات الأجنبية إضافة إلى 92 من حملة الجوازات المصرية.



ولفت المصدر إلى أنه يتم إدخال 180 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة منها 81 شاحنة من ميناء رفح البري و 99 شاحنة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة