شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلى يواصل شن غاراته على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن غاراته التي استهدفت عددا من البلدات جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت الحي الغربي في بلدة ميس الجبل، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة يارون، وأخرى استهدفت بلدة الخيام.



كما أغار الطيران الإسرائيلي على محيط بلدة راميا مستهدفا "خلة وردة "، وشن مجددا غارة مستهدفا محيط بلدتي يارين والضهيرة بالقرب من خزان مياه بلدة يارين.