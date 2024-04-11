شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل نيكاراجوا أمام العدل الدولية: إسرائيل تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.



وأكد ممثل نيكاراجوا أن وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أمر إيجابى، مؤكدا أنه يأمل أن ننجح فى إلزام ألمانيا بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا أنه يجب منع إرسال الأسلحة لإسرائيل ووقف انتهاك القانون الدولى، مؤكدا إلى أن بلاده ملتزمة بمنع الإبادة الجماعية فى غزة عبر وقف تسليح إسرائيل.



وأشار ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل لم تنفذ أمر المحكمة والأسلحة المرسلة لها يجب أن تتوقف.