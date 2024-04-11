شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يتصدى لهجوم إرهابى نفذته مليشيات بجنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند، اليوم الخميس لهجوم إرهابي نفذته مليشيات حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة استهدف منطقة "بارسنجوني" بإقليم جوبا السفلى جنوب البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم، عن ضباط الجيش الصومالي قولهم "إنهم تلقوا معلومات بمحاولة شن هجمات إرهابية تستهدف المنطقة، بيد أن القوات الصومالية دخلت في استعداد كامل، وباغت، وتصدت للإرهابيين.