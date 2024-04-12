شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 36 مصابًا فلسطينيًا و180 شاحنة مساعدات ميناء رفح البري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم الخميس، 36 مصابًا و30 مرافقًا فلسطينيًا قادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية.
وأفاد مصدر مسؤول بالميناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بالسماح بعبور 375 من حملة الإقامات و133 من حملة الجوازات الأجنبية، و92 من حملة الجوازات المصرية.
وأشار إلى إدخال 180 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، منها 81 شاحنة من ميناء رفح البري و99 شاحنة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.
وأفاد مصدر مسؤول بالميناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بالسماح بعبور 375 من حملة الإقامات و133 من حملة الجوازات الأجنبية، و92 من حملة الجوازات المصرية.
وأشار إلى إدخال 180 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، منها 81 شاحنة من ميناء رفح البري و99 شاحنة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.
مقتل 27 كادرًا طبيًا
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس، ارتفاع عدد الكوادر الطبية من مسعفين وممرضين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 27.
يأتي ذلك بعد استشهاد أحد المسعفين متأثرًا بجروح أصيب بها سابقًا خلال العدوان الإسرائيلي على مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
تدهور الوضع الصحي
وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال كارثيًا في ظل مواصلة الاحتلال استهداف المستشفيات والمراكز الصحية، وقطع الطرق المؤدية لمستشفيات شمال قطاع غزة.