شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرات الفلسطينيين يوم الخميس، في سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدف أحياء سكنية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 14 فلسطينيًا في غارة استهدفت وسط مدينة غزة.

كما استشهد العديد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في وسط مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

تدمير مسجد في النصيرات

كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح يوم الخميس، جراء قصف جوي وبحري إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين إثر قصف مكثف طال برجًا سكنيًا ومدرسة إيواء للنازحين في مخيم النصيرات.

كما تسبب القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات في تدمير مسجد "ذو النورين"، وترافق القصف على مخيم النصيرات مع قصف مدفعي مكثف طال مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة.

وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استشهد فلسطينيان جراء قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية للمخيم، بعد ساعات من استشهاد العديد من الفلسطينيين في غارة استهدفت تجمعا للفلسطينيين في المخيم.