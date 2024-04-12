شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: إصابة 3 صحفيين فى قصف للاحتلال وسط مخيم النصيرات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بإصابة 3 صحفيين في قصف للاحتلال الاسرائيلي وسط مخيم النصيرات بقطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.