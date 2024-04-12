شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إجلاء رابع تونسي من هايتي إثر الوضع الأمني المتدهور في بورتوبرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن إجلاء مواطن رابع من هايتي على إثر الوضع الأمني المتدهور بالعاصمة بورتو برنس" .



و أضافت الوزارة التونسية في بيان اليوم الجمعة أن سفاراتنا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبعثتنا الدائمة بنيويورك تكثف اتصالاتها مع سلطات عدد من البلدان الصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتأمين نقل المواطن التونسي إلى مكان آمن بعيدا عن العاصمة الهايتية وعودته إلى أرض الوطن .



وأوضحت وزارة الشئون الخارجية أنه بفضل المساعي المتواصلة لبعثتنا الدبلوماسية بأوتاوا تم إجلاء المواطن التونسي على متن طائرة مروحية كندية برفقه عدد من الرعايا الكنديين – الهايتيين إلى مدينة كاب هايسيان شمال هايتي ، مشيرة إلى أنه تم منحه تأشيرة الدخول إلى جمهورية الدومينيك ، ومن المقرر أن يغادرها خلال الأيام القليلة القادمة ليتوجه إلى تونس .



وأعربت وزراة الشئون الخارجية التونسية عن شكرها للسلطات الكندية لتعاونها في إجلاء المواطن التونسي ، لسلطات هايتي وجمهورية الدومينيك لتسهيل المرور الآمن وإجراءات العبور من أراضيها، مؤكدة استعدادها الدائم لنجدة المواطنين التونسيين بالخارج بالاعتماد على قدراتها الذاتية وبالشراكة المتضامنة مع البلدان الشقيقة والصديقة في المجال الإنساني .



يشار إلى أن وزارة الشئون الخارجية التونسية نجحت في إجلاء ثلاثة مواطنين تونسيين من هايتي بالتعاون مع السلطات الفرنسية 25 مارس الماضي .