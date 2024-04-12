شكرا لقرائتكم خبر عن اعلام لبناني: مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة "كنعان" على أطراف بلدة بليدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام لبنانية في خبر منذ قليل، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منطقة "كنعان" على أطراف بلدة بليدا جنوبي البلاد، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

