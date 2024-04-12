شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف متواصل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 189 على التوالي، إلى 33634 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76214 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 89 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 120 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

في سلسة قصف للاحتلال الإسرائيلي استشهد 31 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم.

واستهدفت العمليات الإجرامية للاحتلال حي الدرج بمدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



واستشهد 25 فلسطينيًا من عائلة واحدة استشهدوا في غارة استهدفت منزلهم في حي الدرج بمدينة غزة.

كما استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح، خلال الاجتياح المستمر لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وترافق مع الاجتياح قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية لمدرسة العروبة في المخيم.