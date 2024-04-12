شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممى: سلامة العاملين فى المجال الإنسانى والمدنيين أولوية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الاغاثة فى حالات الطوارئ انه اجتمع أمس مع رؤساء برنامج الغذاء العالمى ومنظمة يونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وكذلك مع المنسق الخاص للشئون الانسانية وشئون اعادة الاعمار ووكالة أونروا، مؤكدا ترحيب الأمم المتحدة بكافة الجهود الى زيادة كمية وانواع المساعدات المقدمة الى سكان غزة سواء عن طريق الجو او البحر او الاهم من ذلك عن طريق البر.



وأشار جريفيث - فى بيان وزعته المنظمة فى جنيف اليوم الجمعة- إلى أنه لن يتم ادخار أي جهد لضمان وصول المساعدات الى السكان المحتاجين فى كافة انحاء قطاع غزة بما فى ذلك المناطق الشمالية وأن سلامة العاملين فى المجال الانسانى والمدنيين ستبقى ذات اهمية قصوى وأن يتم الحفاظ على استقلالية عمليات الأمم المتحدة الإنسانية.



وأكد جريفيث أن المنظمة الدولية ستواصل العمل مع جميع الملتزمين بتخفيف المعاناة الإنسانية فى غزة والدعوة الى ايصال المساعدات على نحو قائم على المبادئ وبأمان