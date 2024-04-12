شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 9 جهات حكومية توفر وسائل للإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت الإمارات المواطنين والمقيمين على أرضها، من خلال حكومتها الرقمية، على الإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال وذلك عبر القنوات المختلفة التي تتيحها 9 جهات حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة.

وذكرت الحكومة في تقرير لها أن وزارة الداخلية وضعت الخط الساخن 116111 لحماية الأطفال، وتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف، كما فعلت الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل، وأطلقت تطبيق حمايتي على الهواتف الذكية المتوفر على منصتي Android و iOS.

وأشارت إلى روابط أخرى للإبلاغ عن العنف ضد الأطفال من خلال الجهات الحكومية المختلفة وهي هيئة تنمية المجتمع في دبي على الخط الساخن لها، والاتصال بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال .

وللابلاغ عن حالات العنف بحق الأطفال في إمارة الشارقة ، وجهت بالاتصال بخط نجدة الطفل المجاني: 800700، بالاضافة إلى الخط الساخن لمراكز إيواء للنساء والأطفال على الرقم 8007283.

كما أشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن حالات الاشتباه بإساءة معاملة الأطفال من ذوي الهمم في أبوظبي عبر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من خلال: البريد الإلكتروني [email protected]

أو الخط الساخن وخدمة الواتس آب رقم: 054-2003366.

ولفت تقرير الحكومة الرقمية إلى أنه للإبلاغ عن أي شأن يؤثر سلباً على العملية التعليمية للطلبة يمكن التواصل مباشرة مع وزارة التربية والتعليم عبر الخط الساخن (80051115 ).