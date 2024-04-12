شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: الجيش الإسرائيلى يقصف بلدات بالجنوب ويستهدف شاحنة لليونيفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف الجيش الإسرائيلى، اليوم الجمعة، اعتداءاته على عدد من القرى فى الجنوب لبنان، وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على عمال أثناء قيامهم بتصليح أعطال الكهرباء في بلدة العديسة جنوبا، فأصابوا السيارة التي كانوا يستقلونها، من دون تسجيل إصابات.

وعلى الصعيد نفسه، استهدف الجيش الإسرائيلي، شاحنة كانت تحمل مواد غذائية لقوات حفظ السلام (يونيفيل)، في بلدة العديسة.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن غارة أمس الخميس، استهدفت الحي الغربي في بلدة ميس الجبل، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة يارون، وأخرى استهدفت بلدة الخيام.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على محيط بلدة راميا مستهدفا "خلة وردة "، وشن مجددا غارة مستهدفا محيط بلدتي يارين والضهيرة بالقرب من خزان مياه بلدة يارين.