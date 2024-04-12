شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 سوريين بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 3 سوريين وأصيب رابع اليوم الجمعة جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حماة الشمالى .

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة حماة قوله إن لغما من مخلفات الإرهابيين انفجر فى قرية الزغبة بريف حماة الشمالى أثناء قيام المزارعين بعملية رش كروم الفستق الحلبى ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة رابع آخر إصابة بليغة .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز