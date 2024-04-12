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مقتل 3 سوريين بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حماة

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القاهرة - سامية سيد - قتل 3 سوريين وأصيب رابع اليوم الجمعة جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حماة الشمالى .


ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة حماة قوله إن لغما من مخلفات الإرهابيين انفجر فى قرية الزغبة بريف حماة الشمالى أثناء قيام المزارعين بعملية رش كروم الفستق الحلبى ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة رابع آخر إصابة بليغة .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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