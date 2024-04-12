شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد وإصابة العشرات إثر قصف مدرسة بمخيم النصيرات والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين مساء اليوم، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية لم تستطع الوصول إلى الشهداء والجرحى داخل المدرسة لكثافة القصف الإسرائيلي من الدبابات الإسرائيلية، التي توغلت في عمق مخيم النصيرات، وسط عمليات تدمير واسعة.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 189 على التوالي، إلى 33634 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76214 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 89 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 120 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

في سلسة قصف للاحتلال الإسرائيلي استشهد 31 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم.



واستهدفت العمليات الإجرامية للاحتلال حي الدرج بمدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.