الخليج اليوم .. انخفاض القضايا العمالية في السعودية 22.5% بالربع الأول إلى 35.2 ألف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بلغ إجمالي القضايا التي استقبلتها المحاكم والدوائر العمالية في السعودية نحو 35.2 ألف خلال الربع الأول من 2024، بانخفاض 22.5% عن الربع الرابع من عام 2023.

وقال مصدر لصحيفة "الاقتصادية" إن محاكم ودوائر منطقة الرياض استحوذت على نسبة 32.6% من هذه القضايا بـ 11435 قضية، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة بـ 8477 قضية.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 5165 قضية، تلتها منطقة عسير بـ 2058، والمدينة المنورة بـ 2050، ثم منطقة القصيم بـ 1651 قضية.

واستحوذت موضوعات القضايا خلال الربع الأول من العام الجاري، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل والتعويضات والمكافآت بنسبة تقارب 69%، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.

وبلغت القضايا التي استقبلتها الدوائر العمالية في حائل 949 قضية، وجازان 854 قضية، ومنطقة نجران 752، وتبوك 682، والجوف 496 قضية، ومحاكم منطقة الحدود الشمالية 281 قضية. فيما سجلت منطقة الباحة الأقل في استقبال القضايا العمالية بـ 213 قضية.