الخليج اليوم .. مروحية وكوماندوز.. فيديو يظهر استيلاء إيران على سفينة قرب مضيق هرمز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أظهر مقطع فيديو قوات كوماندوز تداهم سفينة بالقرب من مضيق هرمز بطائرة مروحية اليوم السبت، وهو هجوم نسبه مسؤول دفاعي في الشرق الأوسط إلى إيران وسط توترات أوسع بين طهران والغرب.

فقد أظهر الفيديو الهجوم الذي أبلغت عنه في وقت سابق عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني. ولم تقدم أي تفاصيل بشأن الصعود على متن الطائرة في خليج عمان قبالة مدينة الفجيرة في الإمارات، بحسب ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس".

نزول رجال كوماندوز

وشارك مسؤول الدفاع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المسائل الاستخباراتية، مقطع الفيديو مع وكالة "أسوشييتد برس" حيث يوضح نزول رجال الكوماندوز على مجموعة من الحاويات الموجودة على سطح السفينة.

فيما أمكن سماع أحد أفراد الطاقم على متن السفينة وهو يقول: "لا تخرجوا". ثم يطلب من زملائه الذهاب إلى جسر السفينة حيث ينزل المزيد من الكوماندوز على سطحها ويمكن رؤية أحد الكوماندوز راكعاً فوق الآخرين لمنحهم غطاءً نارياً محتملاً.

وعلى الرغم من أن الوكالة لم تتمكن على الفور من التحقق من الفيديو، إلا أنه يتوافق مع التفاصيل المعروفة للعملية، ويبدو أن المروحية المعنية هي واحدة كتلك التي يستخدمها الحرس الثوري، الذي نفذ غارات أخرى على السفن في الماضي.

مملوكة جزئياً لجهة إسرائيلية

في السياق ذاته أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن السفينة التي استولت عليها إيران بالقرب من هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية.

ومن المرجح أن تكون السفينة المعنية هي MSC Aries التي ترفع العلم البرتغالي، وهي سفينة حاويات مرتبطة بشركة Zodiac Maritime ومقرها لندن. Zodiac Maritime هي جزء من مجموعة Zodiac التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

وتم تحديد موقع السفينة MSC Aries آخر مرة قبالة دبي متجهة نحو مضيق هرمز يوم الجمعة. وكانت السفينة قد أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها، وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة.

يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي المشتبه به على القنصلية الإيرانية في سوريا.