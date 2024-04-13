شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. انعقاد الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، سيعقد يوم الاثنين القادم الموافق 15 أبريل 2024م، في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وأكد أن الاجتماع يأتي بناءً على رغبة الجانبين في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما وحرصهما على تعزيز الحوار الإستراتيجي وسعيهما نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين، بناءً على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة، وانطلاقاً من خطة العمل المشتركة للفترة 2023 - 2027 والموقعة بين الطرفين في شهر سبتمبر عام 2022م.





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وبيّن البديوي أن الاجتماع سيعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر-رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز العلاقات بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم.