شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الأردنى مهند هادى نائبًا للمنسق الأممى لعملية السلام بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، تعيين الأردني مهند هادى نائباً جديداً لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسقا للشؤون الإنسانية، خلفا للأيرلندي جيمس يوجين ماكجولدريك.



ووفق وكالة أنباء البترا، فان هادي شغل هادي منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، ومنسق الطوارئ الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأزمة السورية، وممثل برنامج الأغذية العالمي ، المدير القطري في سوريا.

ولديه خبرة دولية لأكثر من 30 عامًا في الشؤون الإنسانية والعمل التنموي، آخرها كمنسق إقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية.

وبدأ هادي حياته المهنية في عام 1990 مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعمل منذ ذلك الحين مع برنامج الأغذية العالمي في العراق واليمن والسودان وإندونيسيا ولبنان وإيطاليا والأردن ومصر وسوريا.