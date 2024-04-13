شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأمريكية: نراقب الوضع فى البحر الأحمر عن كثب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم /السبت/ أنها تراقب الوضع فى البحر الأحمر عن كثب.



وذكرت الوزارة - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - أن واشنطن على علم بما يجرى فى البحر الأحمر، وتراقب الوضع عن كثب.



وكان المرشد الإيرانى على خامنئي، أكد - الأربعاء الماضى - أن إسرائيل "ستنال العقاب"، مشددا على أن "القنصليات والسفارات فى أى دولة هى بمثابة أراض لتلك الدولة والهجوم على القنصلية الإيرانية فى دمشق؛ يعنى الهجوم على أراضينا".