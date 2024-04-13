شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تنصح مواطنيها بعدم السفر الكامل لإسرائيل والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت كندا مواطنيها بتجنب "السفر بالكامل" إلى إسرائيل والضفة الغربية بسبب تزايد خطر الهجوم على إسرائيل.



وكتبت وزيرة الخارجية ميلانى جولى، عبر منصة "إكس"، "لا يزال الوضع الأمنى الإقليمى متقلبًا للغاية ويمكن أن يتصاعد دون سابق إنذار.. لقد قمنا بزيادة مستوى المخاطر لدينا من أجل تجنب السفر بالكامل إلى إسرائيل والضفة الغربية".. وحثت الكنديين على النظر فى الخيارات التجارية للمغادرة.

من ناحية أخرى، اتخذت رحلة طيران تابعة لشركة "طيران الهند" متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، مسارا أطول لتجنب المجال الجوى الإيرانى صباح اليوم /السبت/، وذلك وسط التوترات المتصاعدة فى المنطقة.



وأوضحت قناة "إن دى تى في" الهندية أن كل رحلات الشركة المتجهة إلى أوروبا قد تستغرق وقتا أطول يصل إلى 45 دقيقة للوصول إلى الوجهة، بينما لن تتأثر رحلات الشركة إلى منطقة الشرق الأوسط حيث أنها تطير جنوب المجال الجوى الإيراني.



وكان ما يسمى بـ "حرب الظل" بين الدولتين الواقعتين فى منطقة الشرق الأوسط قد ازدادت سخونة عندما ضربت غارة جوية إسرائيلية القنصلية الإيرانية فى العاصمة السورية دمشق فى الأول من شهر أبريل الجاري، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم جنرالان.