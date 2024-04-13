شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الاحتلال مستمرة.. هجمات من المستوطنين على قرى برام الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح اليوم، في سلسة هجمات نفذها المستوطنون على قرى المغير وترمسعيا وبتين قضاء مدينة رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه نقل 14 جريحاً أصيبوا في هجمات للمستوطنين في قرية المغير، وذلك بعد يوم دام ارتكبه هؤلاء بحق أهالي القرية أسفر أمس عن استشهاد فلسطيني وحرق نحو 40 منزلاً والاعتداء على الفلسطينيين. قطاع غزة وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 190 على التوالي إلى 33686 شهيداً، والجرحى إلى نحو 76309 جرحى؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 52 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب 95 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.