شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأمن بالصومال: العمليات ضد الميليشيات ستتضاعف خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأمن الداخلى الصومالى عبدالله شيخ إسماعيل (فرتاج)، أن العمليات العسكرية ضد ميليشيات الشباب ستتضاعف خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه جرى تحقيق نجاحات كبيرة فى هذا الشأن.



وأكد عبدالله، استمرار العمليات العسكرية فى جميع الإدارات الإقليمية للبلاد، خاصة جلمدج وهيرشبيلى وجوبالاند وجنوب الغرب، لافتا إلى أن قوة الإرهاب ضعفت، متعهدا بتطهير ولايتى جلمدج وهيرشبيلى من الإرهابيين خلال الأشهر المقبلة. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وشدد على عزم الحكومة الفيدرالية على استعادة السيطرة على المناطق المتبقية على يد الإرهاب.