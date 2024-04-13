الخليج اليوم .. 1255 مستفيدا من خدمات مركز الملك سلمان في اليمن الشهر الماضي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1255 مستفيدًا خلال شهر فبراير 2024.

إذ راجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 598 حالة، فضلاً عن 331 مستفيدا استفاد من خدمات وعيادة الطوارئ، بجانب استفادة 298 فردا من عيادة الباطنية، إضافة إلى 20 حالة راجعت عيادة الصحة الإنجابية.

فيما راجع 8 مستفيدين عيادة التوعية والتثقيف، أما في مجال الخدمات المرافقة فإن القسم ذاته شهد مراجعة 840 فردا للخدمات التمريضية، بينما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 1208 أفراد.

إلى ذلك، استطاع 57 مستفيدا مراجعة قسم الجراحة والتضميد في العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض اليمنية.

ويعكف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن يكون مركزاً رائداً للإغاثة والأعمال الإنسانية، يدير وينسق العمل الإغاثي على المستوى الدولي، بما يضمن تقديم الدعم للفئات المتضررة بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية.