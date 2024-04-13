شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. أكثر من مليون نازح أصيبوا بالأمراض المعدية والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، إصابة أكثر من مليون نازح بالأمراض المعدية نتيجة حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء التي باتت تضم أكثر من 70 في المئة من سكان قطاع غزة الذين نزحوا عن منازلهم بعد تدميرها من الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان المستمر على القطاع لليوم 190 على التوالي.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى توثيق استشهاد وفقدان 40686 فلسطينياً، بينهم 14560 طفلاً و 9582 امرأة، 485 من الكوادر الطبية، و140 صحفياً.وأكدت وزارة الصحة أن 11 ألف جريح من جرحى العدوان الإسرائيلي تصنف حالتهم بالخطيرة، وهم بحاجة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، إضافة إلى أكثر من 350 ألف مريض مصاب بالأمراض المزمنة.