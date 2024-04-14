شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون المملكة الأردني: إعلان حالة الطوارئ في جميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تلفزيون المملكة الأردني، مساء السبت، إن الأردن رفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات.

قال مصدران أمنيان بالمنطقة لـ"رويترز"، إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات تنتهك المجال الجوي الأردني.

وأضافوا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب نشاط الطائرات المسيرة. إغلاق الأجواء الأردنية قال تلفزيون المملكة الأردني، إن الأردن قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتا، ابتداء من مساء اليوم لعدة ساعات قادمة.

وأشار إلى أنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.