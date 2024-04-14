شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني الأردني يعلن تمديد إغلاق الأجواء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في المملكة الأردنية الهاشمية، تمديد إغلاق الأجواء الأردنية حتى الساعة 8 صباحًا بالتوقيت العالمي، أي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن مدة إغلاق الأجواء الأردنية 6 ساعات قابلة للزيادة أو النقصان. رفع حالة الطوارئ وأعلن تليفزيون المملكة الأردني، مساء السبت، أن الأردن رفعت حالة الطوارئ في جميع المحافظات.

قال مصدران أمنيان بالمنطقة لـ"رويترز"، إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات تنتهك المجال الجوي الأردني. وأضافا أن الجيش أيضًا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب نشاط الطائرات المسيرة. إغلاق الأجواء الأردنية قال تليفزيون المملكة الأردني، إن الأردن قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتا، ابتداء من مساء اليوم لعدة ساعات قادمة.

وأشار إلى أنه سيجري تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.