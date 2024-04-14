شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف الإسرائيلية تعلن أول إصابة في الهجمات الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن صبياً يبلغ من 10 سنوات أصيب بجروح خطيرة، بعدما أصيب بشظايا طائرة مسيرة إيرانية تم اعتراضها بالقرب من بئر السبع.

ووصلت الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ التى تم إطلاقها من العراق سماء إسرائيل، بينما تمكن الدفاع الجوى الإسرائيلى من إسقاط العشرات منها.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران باتجاه إسرائيل ، حيث تعيش إسرائيل فى حالة من الرعب، بعد أن هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية فى سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا ، بمن فيهم قادة الحرس الثورى الإيرانى.